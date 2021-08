Warner Bros lança globalmente app do Batman com RA

A DC, uma das maiores editoras de quadrinhos e romances gráficos em inglês do mundo, está trazendo ao mercado o Batman Bat-Tech Edition, aplicativo de game gratuito para dispositivos móveis, indicado para crianças entre 6 e 12 anos, compatível com iOS e Android.

Desenvolvido em 13 idiomas diferentes, a plataforma busca imergir as crianças em atividades inspiradas em tecnologia e narrativas do super-herói. O novo aplicativo permite que os pequenos se juntem à equipe de combate ao crime do Batman, a Knightwatch, e vivenciem o universo no qual o morcego está inserido.

A plataforma usa a Realidade Aumentada (RA) de maneira inédita ao envolver as crianças e mergulhá-las no mundo do icônico super-herói da DC, que usa tecnologia para combater o crime e frustrar os atos malignos de Joker, Mr. Freeze, Charada e outros supervilões.

As crianças também podem transformar fotos com filtros e adesivos com RA, ler quadrinhos digitais exclusivos, assistir a conteúdo de vídeo na temática do aplicativo e ter acesso ao Batcomputer, o supercomputador onde os segredos de tecnologia do herói são armazenados.

Desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Consumer Products, a divisão de licenciamentos de marcas e personagens da WarnerMedia, o Bat-Tech segue as diretrizes da COPPA, a Lei de Proteção à Privacidade On-line Infantil.

“O game app do Batman mostra a tecnologia inovadora do super-herói, ao usar realidade aumentada como nunca, e oferecer às crianças uma maneira de desvendar o mistério por trás dos dispositivos de combate ao crime do Batman”, afirma o vice-presidente de gerenciamento de franquia e marketing da Warner Bros. Consumer Products, Kevin Morris.