"Ainda estou processando tudo que aconteceu", brinca Bobsin, após IPO da Zenvia

Duas cadeiras, dois computadores e o sonho de que um dia as pessoas conseguiriam conversar com as empresas de forma mais humanizada. Assim começou a trajetória da Zenvia, há 18 anos, até que chegássemos ao dia 22 de junho de 2021, quando se tornou o primeiro player de Saas (Software como Serviço) da América Latina a fazer a sua Oferta Pública Inicial (IPO) na Nasdaq.

A cerimônia de oferta de ações da empresa gaúcha na bolsa mais atraente do mundo da tecnologia não pode contar com a pompa da presença em Nova Iorque (EUA). Com a dificuldade de brasileiros ingressarem em território americano, em função da pandemia da Covid-19, o lançamento foi virtual. O fundador e CEO da Zenvia, Cassio Bobsin, reuniu o time em São Paulo, mas não faltou emoção.

“Ainda estou processando tudo que aconteceu. Quando olho para esse momento, enxergo a convergência de toda uma trajetória de vida, desde que comecei a empreender, aos 18 anos E vejo que o que nos fez surgir segue sendo o que nos conduzirá ao futuro”, relata Bobsin.

A companhia realizou IPO de 11.538.462 ações ordinárias Classe A e passou a ser negociada na Nasdaq com o ticker "ZENV". A IPO valor da oferta chega a US$ 200 milhões, cerca de R$ 1 bilhão. A empresa pretende utilizar parte dos recursos para o pagamento do preço em dinheiro devido para a aquisição da One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. — Direct One. A Zenvia tem como principais acionistas Bobsin e a Oria Capital, gestora de growth equity, especializada no segmento de B2B tech.

Os recursos remanescentes serão destinados para a evolução da plataforma de comunicação com foco em gerar cada vez melhores experiências para os clientes. “A nossa missão é fazer com as empresas possam conversar com os seus públicos nos mais diferentes canais, sempre evoluindo para que as interações aconteçam de forma contextualizada”, explica. Outro foco dos investimentos será que democratizar o acesso a esse tipo de solução. “A nossa perspectiva é que pessoas não técnicas possam participar desse processo de transformação digital”, ressalta.

O IPO também permitirá a expansão da operação para novos mercados, especialmente na América Latina, o que inclui aquisições. Já foram oito empresas adquiridas até hoje pela Zenvia. A operação tem presença física no Brasil, Argentina e México e clientes espalhados nas dez maiores economias da região. “Esse é um mercado ainda pouco atendido e com muito potencial de crescimento”, destaca o empreendedor.

A Zenvia conta com cerca de 10,7 mil clientes e faturou R$ 492 milhões em 2020. No segundo trimestre de 2021, chegou a R$ 157 milhões, crescimento de 69% em comparação com o mesmo período de 2020. “Temos planos de acelerar para cada vez mais e trazer novas tecnologias para as pessoas poderem se juntar a nós nessa construção de uma empresa global de software, a partir do Brasil”, projeta Bobsin.