Alright Adtech adota sistema SAP

A Alright, empresa de tecnologia de mídia digital, anunciou a contratação da solução Business One do sistema SAP para aprimorar sua gestão de negócios.

O novo sistema possibilitará à Alright um rastreamento mais efetivo das receitas, custos e despesas que as transações geram a cada instante. "A solução vai permitir um acompanhamento contábil em tempo real para analisar com mais frequência e competência os resultados atingidos pela Alright e, por nossa rede de parceiros e clientes", destaca o CEO da empresa, Domingos Secco Jr.

A expectativa com o novo sistema é também otimizar os processos internos da empresa com o objetivo de apoiar ainda mais as outras áreas do negócio.

Há seis anos no mercado, a Alright é uma adtech que conecta publishers e marcas através de tecnologias proprietárias em uma rede própria de sites regionais, e é uma das 60 investidas da KPTL, gestora brasileira de fundos de venture capital.