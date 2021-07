Competição de agtechs reúne 35 startups

A primeira edição do Hackatagro de 2021, o Desafio beOn Claro em parceria com a SLC Agrícola, teve 595 empreendedores inscritos e conta com 35 startups participantes e 45 mentores. Os vencedores da iniciativa serão conhecidos na próxima semana.

O evento reuniu grandes empresários, estudantes, produtores rurais e trabalhadores do segmento para buscar novas tecnologias inovadoras e que garantam mais eficiência, produtividade e sustentabilidade da produção. “Os números surpreenderam nossas expectativas e acabamos realizando o maior hackathon do agro do Brasil. E este é apenas o primeiro do ano”, cometa, otimista, Donário Lopes de Almeida, idealizador do movimento HackatAgro.

Esse foi o primeiro de três hackathons programados do projeto HackatAgro 2021, em uma jornada de competições que seguem ao longo do ano. Em outubro acontece o Desafio Yara Fertilizantes, e em dezembro o Desafio Banrisul.