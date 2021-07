IMED Ventures cria fundo de R$ 2 milhões para edtechs

Com perspectiva de investir em até oito startups de educação, a IMED, instituição de ensino superior com campi em Porto Alegre e Passo Fundo, anuncia a criação do IMED Ventures. O fundo de investimentos de R$ 2 milhões vai buscar edtechs para ajudar a impulsionar negócios inovadores que contribuam para melhorar a experiência do cliente e do aluno, e agreguem valor ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela instituição.

A iniciativa está constituída na forma de sociedade limitada, composta pelos sete sócios da instituição. O IMED Ventures é o veículo de investimentos da IMED para participações em startups early stage, que tenham como foco as categorias de ensinos específicos, em soluções que permitam inovar nas formas de aprendizagem ou que tenham foco na jornada do aluno.

“Vamos buscar startups focadas nas áreas de atuação da IMED, que permitam ampliar nossas soluções B2C e B2B e contribuam para aprendizagem, aproximação com o mercado e aceleração de carreiras”, destaca o presidente da IMED, Eduardo Capellari.

Além do recurso financeiro, as investidas contarão com mentorias, suporte em desafios jurídicos, fiscais e da visão de longo prazo, rede de networking e aproximação com a comunidade acadêmica e clientes B2B. As empresas também poderão compartilhar do espaço físico, além de dispor de apoio do capital humano da instituição para a realização de pesquisas que visem o desenvolvimento de soluções.

O fundo de investimento será apresentado ao mercado em encontro on-line, nesta quinta-feira. Na ocasião, será oficializada a criação do laboratório de inovação o IMED Labs. A iniciativa tem como foco identificar oportunidades e criar novos produtos para atender às áreas em que a instituição atua.

Capellari comenta que são três eixos principais de expansão da IMED nos próximos anos. Um deles é o aumento da presença física no Rio Grande do Sul, com abertura orgânica ou aquisição de faculdades em sete cidades do Rio Grande do Sul: Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Pelotas, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.

O segundo é o de ampliar a atuação em áreas que o Ensino Superior não opera hoje em dia, por meio de edtechs mais maduras. “Neste caso, vamos ter pelo menos 51%, para ter o controle da operação”, relata.

E o terceiro eixo é, justamente, o braço de investimentos que está sendo lançado, no qual a meta é ter participação de 5% a 10% nas empresas de estágio inicial. “O segmento de ensino está sendo profundamente impactado pelas mudanças que estão acontecendo e é essa conexão com as startups que trará evoluções em tecnologia e cultura, nos permitindo uma maior alinhamento com a jornada dos clientes”, complementa.