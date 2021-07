SAP Brasil promove programa de consultoria gratuita para negócios liderados por pessoas negras

A SAP Brasil inicia em agosto a primeira turma do programa Pro Bono para Equidade Econômica criado globalmente pela empresa para fomentar negócios liderados por pessoas negras. A iniciaitiva prevê consultorias especializadas de acordo com as necessidades específicas de cada uma das 10 empresas que serão selecionadas. Cada negócio selecionado receberá uma equipe de 2 a 3 funcionários da SAP da América Latina e Portugal, cada um dos quais dedicará até 80 horas ao projeto ao longo de seis semanas.

Realizado em parceria com a PYXERA Global, o projeto foca no desenvolvimento de competências e aprimoramento do modelo de gestão e atuação. O programa teve seu piloto nos Estados Unidos em 2020, e este ano está sendo expandido para a África do Sul, Reino Unido e Brasil.

A SAP oferecerá as habilidades e a experiência de seus funcionários gratuitamente, de forma virtual, para negócios liderados por pessoas negras. A cobertura da iniciativa será adaptada para cada empresa e dará foco nos aspectos que forem mais relevantes para o momento de cada negócio, trazendo recomendações por exemplo, sobre como simplificar e melhorar eficiência operacional, atender as necessidades dos clientes mediante o cenário atual, crescer ou expandir seus negócios, adaptar operações ou serviços para formatos virtuais e construir resiliência em face de circunstâncias difíceis.

“Para os funcionários da SAP comprometidos com o voluntariado skill-based é uma oportunidade de contribuir para a equidade racial na economia. Parte do DNA da SAP, está comprovado que a inovação exige diversidade de pensamentos e de vivências e por isso estamos antenados com as oportunidades e focados não apensas nos skills técnicos, mas também nos soft skills para transformação de empresas em negócios sustentáveis” explica Luciana Coen, diretora de comunicação e CSR da SAP Brasil.