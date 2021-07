Com BRDE Labs, Feevale Techpark avança no modelo de negócios de aceleração

As startups gaúchas têm até o dia 23 de julho para se inscreverem no BRDE Labs, programa de aceleração com foco na gestão e na estruturação das empresas. Nesta edição, as jovens operações terão o desafio de crescimento de cinco players âncoras da iniciativa: CCGL Alimentos, Coagrisol, Fida, Kalingo e Santa Casa.

site As soluções deverão contemplar áreas como Saúde; Tecnologia da Informação; Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0; Agronegócio; Ambiente e Sustentabilidade e Logística. As inscrições podem ser realizadas no

O Feevale Techpark será o responsável por todo processo de aceleração das startups, de agosto a dezembro de 2021. Um trabalho que inclui validação, product market fit, go to market, crescimento e monitoramento e mentorias. Outra etapa é a preparação de um time de mentores para serem multiplicadores das iniciativas.

As participantes do processo de aceleração, no mínimo dez startups, terão seu desempenho avaliado ao longo do programa. As cinco melhores classificadas receberão premiação em dinheiro. Entre os benefícios para as selecionadas estão mentoria com especialistas, workshops de monitoramento e desenvolvimento, conexões e networking e infraestrutura de apoio no Hub One Porto Alegre.

Essa é a primeira vez que o Feevale Techpark realiza esse tipo de trabalho para fora das suas estruturas – já existe uma experiência de transformar ideias em negócios com a prefeitura de Esteio e, mais recentemente, com a de Sapiranga.

“O BRDE Labs é o nosso Mínimo Produto Viável (MVP) e, a partir desse projeto, teremos um modelo para trabalhar nossos negócios com mais assertividade e aporte financeiro e, quem sabe, nos transformarmos também em uma aceleradora”, projeta a diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon.

Segundo ela, a instituição já possui um trabalho robusto no acompanhamento do desenvolvimento dos negócios de empresas, e a meta agora é avançar. “A perspectiva é construirmos parcerias com outros fundos e, assim, termos os recursos para essas novas etapas”, conta.