Irani lança 2ª edição do seu programa de conexão com startups

Startups com soluções inovadoras e sustentáveis, que contribuam para a aceleração do modelo de negócio da Irani Papel e Embalagem, têm até o dia 22 de agosto para se inscreverem na chamada aberta anunciada nesta segunda-feira. É a 2ª edição do Irani Labs, programa de conexão com startups da de uma das principais indústrias de papel e papelão ondulado do Brasil.

Desenvolvida mais uma vez em parceria com a GROW+, aceleradora de startups e gestora de investimentos, a 2ª edição do Irani Labs irá selecionar até cinco startups, duas a mais do que na edição anterior.

As vencedoras terão a oportunidade de se tornar parceiras da Irani Papel e Embalagem ao testar e cocriar as soluções propostas nas unidades fabris da companhia, além de contar com um processo de contratualização simplificado (Fast Track) e a possibilidade de receber investimento por meio do veículo de Corporate Venture Capital (CVC) da Irani.

site O Irani Labs tem como foco identificar soluções inovadoras e sustentáveis que contribuam para a aceleração do seu modelo de negócios, além de impulsionar os projetos e produtos das startups selecionadas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo

O programa será voltado para startups com alto potencial de inovação e com projetos e produtos em fase de desenvolvimento que estejam alinhados com o momento atual da Irani.

Serão quatro temáticas prioritárias para a chamada e, entre as tecnologias que devem embasar os projetos, estão Inteligência Aartificial, RFID, Blockchain, IoT, Machine Learning, Data Base, nanotecnologia e tecnologias de processos de celulose dashboards.

As quatro temáticas da 2ª chamada do Irani Labs:

1. Indústria 4.0: soluções digitais e tecnológicas para a automação das fábricas, englobando digitalização de inventário, armazenamento, gestão e operação manual de produtos acabados e bobinas.

2. Novos Materiais e Barreiras: desenvolvimento de materiais e solulões de embalagem que atendam às novas demandas de consumo a partir de matérias-primas mais sustentáveis.

3. Design de Embalagem: criação de um ambiente virtual e interativo para o desenvolvimento e especialização de embalagens.

4. Customer Experience: identificação de soluções tecnológicas para aprimorar o atendimento, relacionamento e experiência do cliente, tornando-a mais ágil e padronizada, mas sem perder a humanização.