TIM Brasil recebe prêmio internacional por promoção da diversidade e inclusão 

A TIM Brasil foi reconhecida pelas suas ações em prol da diversidade e da inclusão dentro e fora da companhia no 2021 Global Mobile Awards. A premiação é realizada pela GSMA, grupo que reúne mais de 1 mil operadoras e empresas do ecossistema móvel em todo o mundo. O anúncio foi feito em cerimônia durante o Mobile World Congress, que acontece em formato híbrido este ano, em Barcelona, na Espanha, e também com ações on-line.

A categoria, chamada Diversity in Tech Award, homenageia organizações que defendem e promovem a igualdade, a diversidade e os direitos humanos no setor de tecnologia. A organização do prêmio reconheceu a importância de diferentes ações da TIM nesse sentido, destacando algumas como o Teclado Consciente TIM, aplicativo que alerta sobre o uso de palavras e expressões discriminatórias, explica a origem e sugere substituições.

Outra ação é o Programa de Estágio inclusivo, com 50% das vagas destinadas a estudantes negros e negras, além de ações educativas sobre temas de diversidade e inclusão abertas promovidas pelo TIM Convida e TIM Talks.

"É uma grande honra receber este reconhecimento internacional, uma comprovação de que é possível aliar os objetivos econômicos da empresa à evolução da sociedade. Seguiremos focados em nosso compromisso com a comunidade e em conduzir o negócio em linha com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança”, comemorou o CEO da TIM, Pietro Labriola.

A VP de Recursos Humanos da companhia, Maria Antonietta Russo, também celebrou o reconhecimento e destaca as metas apresentadas no mais recente plano estratégico trienal da empresa. Até 2023, a TIM pretende ter 35% de representatividade feminina em sua liderança e 40% de colaboradores negros. “Estamos focados em ter uma cultura interna sempre mais inclusiva e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Para isso, temos trabalhado com envolvimento de todos os níveis da companhia e do ecossistema externo. Esse reconhecimento é fruto dessa atuação integrada e mostra que estamos no caminho certo.”, ressalta a executiva.