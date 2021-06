Scale-Up Endeavor quer atrair mais mulheres para aceleração

A Endeavor está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira para empresas do Rio Grande do Sul e outros estados concorrerem a uma das vagas na segunda edição do Scale-Up Endeavor de 2021. Serão selecionadas dez gaúchas.

A entidade está incentivando a inscrição de empresas fundadas por mulheres para a seleção desta segunda edição. “Desde o ano passado temos o compromisso de ajudar a construir um ecossistema mais diverso e inclusivo. Conseguimos compreender o contexto dessa temática nesta área e agora estamos ativos para conseguir buscar, selecionar e acelerar scale ups lideradas por mulheres”, aponta o líder da Endeavor no Rio Grande do Sul, Marcus Gil.

A Endeavor já aumentou em 10 pontos percentuais o número de mulheres nos seus programas, passando de 18% em 2020 para 28% em 2021.

Dados do Female Founders Report, realizado pelo Distrito em parceria com Endeavor e B2Mamy, revela que 9,8% das startups brasileiras têm mulheres como cofundadoras e apenas 4,7% são fundadas unicamente por mulheres. Ao analisar exclusivamente as scale-ups, essas porcentagens correspondem, respectivamente, a 9,4% e 1,4%.

Na primeira edição do programa, realizado no início deste ano, oito empresas gaúchas – que, juntas, faturaram R$ 180 milhões em 2020 — foram selecionadas. Esse grupo registrou crescimento acelerado entre 2019 e 2020 e planeja crescer, em média, mais de 90% até o final deste ano. “A meta é chegar a R$ 300 milhões para 2021, ou seja, é um grupo com impacto muito relevante”, comenta Gil.

site A seleção é aberta para empresas que possuem comprovada tração de crescimento e que buscam colocar em prática os conselhos de mentoras e mentores para crescer mais e de forma acelerada. As inscrições para essa jornada de cinco meses devem ser realizadas pelo

Apesar da procura pelo programa ser maior por parte das empresas de tecnologia, o gestor faz questão de destacar que a iniciativa está em busca de empresas de alto crescimento e com modelos escaláveis em todos os segmentos, como de varejo e indústria.

Durante os cinco meses de aceleração, as empresas selecionadas participam de meetups e contam com o acompanhamento de grandes líderes que já enfrentaram desafios semelhantes em seus negócios. Nomes como Luiza Helena Trajano (Magalu), Eric Santos (RD Station) e Juliana Rozembaum (Renner) fazem parte da rede da Endeavor.

Há duas décadas no País, a Endeavor acelerou mais de 600 empresas e conta com nomes como LivUp, Neon, In Loco, Omie, Nelogica, Pipefy, Solinftec e Olist na comunidade de negócios.