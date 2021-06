Yubo oferece 35 gêneros para criar experiência mais inclusiva

A Yubo, plataforma para jovens se socializarem on-line, adicionou 35 identidades de gênero adicionais e 50 pronomes à sua ferramenta.

Desde abril de 2020, quase 1 milhão de usuários no Reino Unido apresentam a Bandeira do Orgulho em sua biografia, com mais de 4 mil transmissões ao vivo centradas em LGBTQIA + ocorrendo a cada dia. É uma média de 1,4 milhão de transmissões ao vivo no ano passado sobre tópicos como identidade de gênero, sexualidade, LGBTQIA + política, debates e muito mais.

Entre os gêneros que foram adicionados à plataforma bigênero, gênero neutro, intersexo, e não binário. Esse trabalho foi feito em parceria com a ONG britânica focada em LGBTQIA +, Mermaids, que busca educar e informar a sociedade em geral sobre a identidade de gênero.

“Desde o início do Yubo, acreditamos em ser uma plataforma onde há um espaço para todos. É importante que as gerações mais jovens se sintam vistas, aceitas e tenham métodos de se expressar, especialmente em ambientes online e digitais” Afirma o CEO e co-fundador de Yubo, Sacha Lazimi.