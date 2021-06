O analfabetismo digital cobrará um preço alto, alerta Marcos Boschetti

O Rio Grande do Sul reforça os seus ambientes de inovação, as corporações evoluem na cultura digital, mas a preparação das pessoas para esse novo mundo segue sendo um grande gargalo para a realização de projetos nas empresas de todos os portes.

“O analfabetismo digital vai cobrar um preço alto. Não querer estar em contato com as tendências e não internalizar os avanços para dentro da empresa vai gerar um forte impacto na produtividade”, adverte o CEO da Nelogica Software, Marcos Boschetti, que participou ontem do Tá na Mesa, promovido pela Federasul.

A formação é um ponto de inflexão para o futuro dos projetos, já que a falta de pessoas capazes de criar novos negócios e gerar riqueza é a base da era do conhecimento. “Faltam cérebros para trabalhar com tecnologia e sobram oportunidades”, lamenta o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luís Lamb.

Os cursos estão com vagas ociosas e as empresas, por sua vez, com falta de profissionais em número suficiente. E isso acontece em todos os níveis, desde estagiários passando por desenvolvedores, analistas e cargos de gestão.

Para Lamb, o desafio de superar esse cenário é grande, especialmente, porque existe uma mudança paradigmática na educação atual. “Preparar as pessoas para essa nova realidade da tecnologia e da inovação existe formação constante dos profissionais ao longo das suas carreiras. Precisamos implementar as mudanças curriculares necessárias para isso”, destaca.

Apesar disso, o gestor destaca o momento positivo vivido pelo Estado quando a temática é a inovação. Ele analisa a transição do Rio Grande do Sul desde que começou a construção dos seus ecossistemas, a partir das iniciativas das incubadoras e parques tecnológicos, até chegar nesta fase atual. É uma etapa de colaboração, marcada por iniciativas como Aliança pela Inovação de Porto Alegre, Pacto Alegre, Inova RS e tantas outras ações.

“Estamos vivendo uma mudança cultural. As cidades, as empresas e os gestores públicos estão percebendo que a inovação é necessária para mudarmos a forma como pensamos o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, analisa. Segundo ele, foi essa articulação que levou ao desenvolvimento de alto nível em países como a China, Japão e Estados Unidos.

Marcos Boschetti também destacou o que está acontecendo em território gaúcho. “Nunca estive tão otimista com o Brasil e, em particular, com o Rio Grande do Sul, cujo ecossistema de inovação está em ebulição. Temos universidades, empresas e pessoas fantásticas com o desafio de criar projetos para fomentar iniciativas de impacto”, analisa.

Ele conta que a realidade era bem diferente no passado e relembra que a própria Nelogica, hoje um case referência em tecnologia, recebeu mais de 40 respostas negativas quando foi buscar investimentos no início da sua caminhada.

Hoje, a operação tem cerca de 500 colaboradores, está expandindo para outros países e, em 2020, pela primeira vez, trouxe fundos como sócios. As gestoras Crescera e Vulcan Capital aportaram R$ 550 milhões em rodada de captação, que avaliou a empresa gaúcha em mais de R$ 2,9 bilhões. “Quantos negócios legais pararam pelo caminho no passado por encontrarem um cenário desfavorável ao desenvolvimento de ideias”, observa Boschetti.