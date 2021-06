Tecnologia da Procempa acelerou lançamento do 156+POA

A possibilidade do agendamento de horário para a vacinação da Covid-19, novidade que passou a funcionar essa semana na capital pelo 156+POA, conta com a tecnologia da Procempa.

A aplicação se tornou possível com uma nova funcionalidade implantada pela empresa no Gercon, sistema desenvolvido pela própria companhia. "Já usamos essa ferramenta para o acesso a consultas especializadas nas unidades básicas de saúde. Criamos agora, dentro do Gercon, a opção de agenda de vacinação", explica a analista da Procempa que liderou o processo de implantação, Clarice Porciuncula.

O aplicativo está disponível para Android e, em breve, para a plataforma iOS. A implantação foi realizada em tempo recorde. Três dias depois de solicitada, estava pronta. “Temos uma equipe altamente qualificada para atender exclusivamente as demandas da saúde. Contribuir com a entrega de mais esta funcionalidade é um orgulho para todo o nosso time", destaca a diretora técnica da Procempa, Débora Roesler.