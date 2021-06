InovAtiva vai selecionar 360 startups para aceleração

site Estão abertas as inscrições para o Ciclo 2021.2 do InovAtiva Brasil, considerado o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Até 360 startups e projetos de negócios inovadores de base tecnológica serão selecionados para participar de um ciclo de aceleração on-line e gratuito, realizado de agosto a dezembro deste ano. As inscrições vão até 19 de julho e podem ser feitas pelo

O ciclo de aceleração está dividido em duas etapas: Aceleração e Conexão. Para a primeira etapa, serão selecionados até 360 projetos, que participarão de atividades de mentoria de negócios, capacitação empreendedora e do evento InovAtiva Day.

Finalizada essa fase, até 140 negócios seguem para a segunda fase, chamada de Conexão. Nela, os selecionados participarão de mentorias individuais especializadas para seus negócios e terão a oportunidade de apresentar suas soluções para investidores e executivos de grandes empresas no InovAtiva Experience, evento de encerramento do ciclo.

"Estamos com inscrições abertas para até 360 projetos, totalizando 735 projetos apoiados pelo InovAtiva Brasil em 2021, um recorde na história do programa. Esse número traduz o esforço contínuo do InovAtiva Brasil para garantir que o país tenha reconhecimento como um dos principais ecossistemas de inovação no mundo", comenta o secretário adjunto de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Bruno Portela.

Podem se inscrever soluções inovadoras de base tecnológica, de qualquer área de atuação, que desenvolvam produtos ou serviços em estágio de validação, operação ou tração. É preciso ter ao menos um MVP (Produto Mínimo Viável), a versão simplificada do produto de uma startup. O resultado dos projetos selecionados será divulgado no site no dia 16 de agosto.

O InovAtiva Brasil é um programa gratuito de aceleração de negócios inovadores de qualquer setor e região do Brasil, realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).