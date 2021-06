Ambev aposta em diversidade e quer se tornar referência no mundo tech

A Ambev Tech, hub de inovação e tecnologia criado para promover a transformação digital e cultural da Ambev, quer contribuir para reforçar o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão. Uma das decisões mais recentes foi a de focar a quarta edição do Start Tech, programa voltado para o público que deseja ingressar ou alavancar sua trajetória na tecnologia, nas mulheres (cisgênero e transgênero) e pessoas negras. “Queremos construir na companhia um ambiente de respeito e equidade e, no universo da tecnologia, não poderia ser diferente”, destaca o diretor de People, Finance & Strategy da Ambev Tech, Guilherme Pereira Pinto. Nesta entrevista, o gestor fala sobre o processo de transformação que a Ambev vem passando e o quanto esse movimento está conectando com as pessoas e com as parcerias criadas com as startups.

Mercado Digital – Qual o maior desafio da transformação de um player gigante como a Ambev?

Guilherme Pereira Pinto – A Ambev vem promovendo sua jornada de transformação tecnológica desde 2018 com o objetivo claro de atender as demandas dos consumidores e clientes da melhor forma possível. Para isso, precisamos prever as suas necessidades e, assim, antecipar as soluções. Queremos unir pessoas, tecnologia e uma paixao em comum, que é a cerveja, para transformar a Ambev em uma referência mundial, não só em bens de consumo, mas também no mundo tech. A viabilidade desta transformação só é possível com um time capacitado e engajado e com trilha de carreira bem definida. Foram contratados profissionais com trajetória em empresas como Netflix, Google, 99 e Nubank, entre outras. Além deles, a Ambev conta com um programa de desenvolvimento e formação profissional, o Star Tech, destinado a perfis variados, desde pessoas que nunca trabalharam na área até profissionais com familiaridade, mas sem formação. Até 2020, foram mais de 300 pessoas formadas. Em 2021, temos 40 vagas e o foco são mulheres e pessoas negras. Também vamos contratar mais de 100 profissionais de tecnologia (nível pleno ou sênior).

Mercado Digital – Que resultados a Ambev Tech já está trazendo para a transformação digital e cultural da empresa?

Pereira Pinto – A Ambev Tech foi consolidada em 2020, depois da aquisição de um fornecedor de tecnologia, parceiro da Ambev por mais de 20 anos, a HBSIS. O primeiro impacto foi o processo de integração das equipes e a atração de talentos em tecnologia. Em pouco mais de um ano saltamos de 450 colaboradores para 1,4 mil, e estamos com vagas abertas. Ou seja, a consolidação da Ambev Tech representa, sobretudo, a implementação da cultura de uma empresa tech, focada no core tecnológico, mas com todo o background, a cultura e o footprint Ambev, sua capilaridade, dimensão e impacto. Essa expertise tecnológica resulta em mais agilidade e liberdade para criar, aplicar e testar soluções, com maior flexibilidade em termos de contratos e prazos de projeto. Atualmente, o hub de inovação conta com escritórios em Blumenau (SC), Maringá (PR) e São Paulo, Sorocaba, Jaguariúna e Campinas (SP), todos trabalhando remotamente.

Mercado Digital – A aproximação com as startups faz parte desta estratégia?

Pereira Pinto – Temos parcerias com um ecossistema com mais de 500 startups para gerar oportunidades e idealizar melhorias na vida das pessoas. Em 2020, 200 negócios foram firmados com startups, o dobro da soma dos últimos cinco anos. Nesse contexto, a tecnologia é protagonista na revisão de todos os processos operacionais, com foco em agilidade, colaboração, eficiência e inovação, com implementação de ferramentas Big Data, Advanced Analytics e Machine Learning. O movimento também promove a reorganização dos processos de criação de tecnologia dentro da companhia. Antes, a área de negócios encaminhava um pedido para a de inovação, que desenvolvia o projeto. Agora, com a Ambev Tech, inovação e tecnologia permeiam todas as áreas da Ambev, enquanto aumentam a cada ano os investimentos em projetos de extração e tratamento e análise de dados envolvendo tecnologias emergentes.

Mercado Digital – Que novos projetos essas conexões já propiciaram?

Pereira Pinto – Nossos projetos buscam transformar a jornada de compra de nossos clientes e consumidores, prevendo suas necessidades e antecipando soluções. Neste sentido, podemos citar o Zé Delivery, maior aplicativo de bebidas do Brasil. O Zé mais que dobrou de tamanho nos últimos meses, e já conta com 27 milhões de clientes. Também temos o e-commerce Empório da Cerveja que, além de Ambev, agregou o portfólio de outras cervejarias. E além deles, uma plataforma B2B voltada ao comerciante. Atualmente, mais de 65% da nossa base de clientes utiliza a ferramenta. Outros exemplos de cases com startups são a Super Opa, que conecta distribuidores que precisam vender produtos com prazo de validade curto com consumidores interessados em economizar e ajudar o meio ambiente – desde 2020, trabalha com portfólio Ambev, chegando a crescer 26 vezes. Já a Winnin, por meio de Inteligência Artificial e análise de dados, gera insights sobre tendências e assuntos do momento a partir do consumo de vídeos on-line. Com isso, ajuda as marcas Ambev com insights sobre o que está acontecendo de relevante na cultura. Partiu deles muito do trabalho criativo da Ambev durante a pandemia, como as lives de música. Atualmente, eles trabalham em conjunto também com a AB-Inbev.

Mercado Digital – Como envolver as pessoas neste processo de mudança e de que forma o Start Tech ajuda a endereçar isso?

Pereira Pinto – Do sistema interno de gestão à logística, passando pela produção, estamos engajados em termos a tecnologia como propulsora da transformação digital e cultural que tem potencializado o negócio da companhia. Programas como o Start Tech, assim como outros que temos para a atração, formação e retenção de talentos, reforçam o nosso compromisso com a diversidade e inclusão, com o fato de querermos abrir caminhos e criar oportunidades para que todos na companhia tenham as mesmas possibilidades.

Mercado Digital – O que norteia essa postura mais intencional no Start Tech de incluir públicos específicos, e que geralmente são marginalizados?

Pereira Pinto – Aqui na Ambev somos engajados em construir um ambiente de respeito e equidade, pois valorizamos a individualidade de cada um que compõe a nossa gente. No universo da tecnologia não seria diferente, e neste caso é fato que temos mais demanda do que oferta profissional no Brasil. Portanto, temos programas específicos para atração de profissionais de tecnologia, tanto aqueles com experiência, quanto aqueles que querem iniciar a carreira. Nesta edição do Start Tech, por exemplo, considerando a possível e necessária melhora da representatividade em nosso quadro de colaboradores, resolvemos priorizar mulheres e pessoas negras.