Dia dos Namorados deve faturar R$ 6,9 bilhões em compras on-line

Os brasileiros devem recorrer ao e-commerce novamente em busca de presentes para o Dia dos Namorados. A data deve gerar um faturamento de R$ 6,9 bilhões no varejo digital, cifra que representa um aumento de 10% em comparação ao ano passado. Os dados são da Neotrust, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, e leva em conta o período de 28 de maio a 11 de junho.

Apesar do incremento na receita, a data deve ter uma leve queda no volume de compras. A estimativa é que no período sejam feitos 15,2 milhões de pedidos, montante 3% menor no comparativo. Ainda assim, os brasileiros devem gastar mais: segundo a Neotrust, o tíquete médio deve ter alta de 12%, atingindo R$ 452,00.

“A maior confiança dos brasileiros em comprar on-line deve render um aumento no tíquete médio e, como consequência, uma alta no faturamento no e-commerce” afirma o CEO da Neotrust, Fabrício Dantas.