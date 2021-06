Colaboradores da BRF fazem mais de 7 mil chamadas de áudio

Mais de 6,5 mil reuniões de trabalho, 7 mil chamadas de áudio e 350 mil mensagens trocadas por dia na plataforma Microsoft Teams. Esses são os números do dia a dia de trabalho na BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, presente em 117 países.

A gigante se adaptou aos tempos de distanciamento social e segurança sanitária com números impressionantes. No auge da pandemia global, 10 mil colaboradores trocaram o escritório pelo home office e a produtividade se mantém com todas essas trocas virtuais. Atualmente, 80% dos serviços de tecnologia estão em nuvem e a empresa já renovou 44% do seu parque tecnológico.