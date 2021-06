paySmart quer zerar emissões de carbono até 2023

A paySmart, processadora de pagamentos que busca empoderar emissores e carteiras digitais, avança na sua jornada de sustentabilidade. A fintech gaúcha assumiu o compromisso de zerar suas emissões de carbono até 2023, ajudando a plantar centenas de árvores por ano.

A empresa firmou uma parceria com a The Green Factory, consultoria para inovação na área de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança (ESG), e com a Black Jaguar Foundation, entidade sem fins lucrativos que planeja criar o maior corredor natural de biodiversidade da Terra.

"Cada empresa e cada pessoa precisam fazer mais pelo meio ambiente se quisermos impedir que mudanças climáticas irreversíveis aconteçam. É preciso cobrar nossos governantes, mas também que cada um de nós seja mais proativo na questão. No século XXI, o lucro financeiro não pode mais ser o único indicador de sucesso de uma organização", afirma o CEO da paySmart, Daniel Oliveira.

Ele comenta que a empresa decidiu colocar a sustentabilidade como um dos pilares do seu crescimento e quer incentivar que colaboradores, clientes e parceiros façam o mesmo. "O apoio de parceiros como a paySmart é fundamental para o plantio de árvores nativas em larga escala e nos ajuda na nossa missão de implementar o maior projeto de reflorestamento da América do Sul", explica Carol Sacramento, da Black Jaguar Foundation.

A paySmart está presente em mais de 27 milhões de dispositivos, em cinco países, com o modelo de processamento completo do emissor, o BIN Sponsor e com serviços EMV. A fintech foi selecionada pelo programa Scale-up da Endeavor, maior organização de apoio a empreendedores de alto impacto do mundo.

No final de 2020, foi reconhecida pela Great Place to Work (GPTW) como uma excelente empresa para se trabalhar, sendo premiada em quatro rankings: Melhores Empresas de Serviços Financeiros, Melhores Empresas de Tecnologia da Informação, Melhores Pequenas Empresas do Brasil e Melhores Empresas do Rio Grande do Sul.