Aportes em startups podem chegar a US$ 5 bilhões em 2021

O mês de junho está só começando e os investimentos em venture capital feitos em startups no Brasil até aqui já superam mais de 90% do total investido durante todo o ano passado. Em cinco meses, os aportes somam US$ 3,2 bilhões, em um total de 261 rodadas. Em 2020, ano que bateu recorde no setor, foram US$ 3,5 bilhões aportados. Os resultados fazem parte de um estudo realizado pelo Distrito, a partir da coleta de informações junto a startups, aceleradoras e gestores, além de banco de dados.

As fusões e aquisições também continuam aquecidas no mercado. Foram 91 M&A realizados até agora em 2021, mais de 53% do total em 2020. Para o confundador do Distrito, Gustavo Gierun, não é absurdo dizer que o Brasil caminha para algo em torno de US$ 4,5 bilhões ou até US$ 5 bilhões em 2021.

“O mercado nacional está cada vez mais forte, com os investimentos das grandes empresas que se deram conta, com a pandemia, que precisam oferecer produtos mais aderentes à realidade digital. O movimento e a tendência são muito bons em todos os sentidos", aponta.

No evento de apresentação dos dados, o Distrito apresentou também o Deals Forecasting, documento que revela como o algoritmo proprietário da empresa calcula as startups que estão mais próximas de receberem uma rodada de investimentos ou de serem adquiridas. O método, pioneiro, possibilita a empresas enxergarem os próximos movimentos das jovens empresas brasileiras, como cada setor está se consolidando e quais são os principais players do mercado.

O estudo apresentado recentemente mostra que as fintechs seguem concentrando o maior volume de investimentos no ano, um total de US$ 1,15 bilhão. Em seguida aparecem as por Real Estate (US$ 825 milhões), Retailtech (US$ 632 milhões), Edtech (US$ 380 milhões) e Healthtech (US$ 88,8 milhões).

Só no mês de maio, foram US$ 788 milhões, e o volume de aportes, 55, também foi recorde – em 2019 e 2020 foram feitos 32 rounds neste mesmo mês. Os investimentos em startups early stage seguem acontecendo, o que demonstra que o ecossistema continua a crescer. Foram 187 negócios fechados esse ano nos estágios Anjo, Pré Seed e Seed. O maior número de deals foi feito no estágio Seed, em que 22 aportes somaram US$ 26 milhões. Já o maior volume está concentrado em rodadas Series B – nove startups levantaram ao todo US$ 315 milhões no mês.

O setor com o maior desempenho em maio foi o de Real Estate, que levantou US$ 300 milhões em dois aportes, seguido por fintechs, mobilidade e Tecnologia da Informação. O destaque foi para o porte de US$ 300 milhões recebido pelo QuintoAndar em uma rodada Seres E liderada pelo Ribbit Capital. Outra que chamou atenção foi a que levantou US$ 190 milhões para a Cloudwalk, rodada Series B liderada pelo Coatue.

Em termos de fusões e aquisições, foram 16 no mês, com destaque para a compra da Otimize pela Atta, da Promobit pela Méliuz e da Nexoos pela Ame.