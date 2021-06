Startup recebe aporte da OEA para projeto de cibersegurança

A iCybersec, startup instalada no Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos), vai desenvolver um projeto de cibersegurança com aporte da Organização dos Estados Americanos (OEA). A empresa foi uma das selecionadas pelo Cybersecurity Innovation Fund, programa cujas propostas buscam solucionar diversos desafios de segurança cibernética nas áreas de educação, capacitação, segurança, infraestrutura crítica, mecanismos de resposta a incidentes e crimes digitais.

Ao todo, 117 projetos na América Latina foram indicados para o programa, que tem duração de oito meses e é organizado pela OEA em parceria com a Cisco e o Citi Foundation. Os 12 projetos vencedores foram selecionados no final de abril, com base em critérios de impacto, empregabilidade e trajetória da equipe fundadora.

O LGPD Data Hunter, projeto da iCybersec selecionado, vai usar Inteligência Artificial para varrer a rede e os dispositivos da organização e informar, dentro de um dashboard, onde estão localizadas as informações confidenciais e os dados pessoais dentro da empresa. “As corporações têm muita dificuldade para saber onde estão os seus dados. A nossa ideia é usar IA como mecanismo para que as corporações consigam ter visibilidade de onde estão as informações que precisam ser protegidas”, explica o diretor executivo da iCybersec, Luciano Ignaczak.

O projeto está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que regula as atividades de tratamento de dados pessoais ou sensíveis, inclusive nos meios digitais, visando proteger os direitos de liberdade e de privacidade. A ferramenta analisa o conteúdo de documentos eletrônicos e os classifica, de acordo com os parâmetros de confidencialidade estabelecidos pela empresa.

Além disso, a ferramenta aponta se o documento contém informações confidenciais que não podem ser visualizadas por outras áreas da empresa ou que não pode ser disponibilizado na internet. Também é possível analisar se o documento pode ou não ser enviado para fora da organização.

Um dos diferenciais da solução é, justamente, o uso intensivo da IA e das redes neurais para aumentar a taxa de acurácia na descoberta dos dados. “Foi isso que a OEA viu como diferencial para nos dar esse apoio. Tanto que precisaremos apresentar para eles, por meio de experimentos, a taxa de assertividade da nossa solução”, conta. Os recursos que serão recebidos pelas empresas variam entre US$ 5 mil e US$ 20 mil.

Ao longo da seleção, a iCybersec passou por uma etapa de triagem, além de uma entrevista com uma equipe técnica de Washington (EUA). “Concorremos com diversos projetos da América Latina. Ser selecionado para receber o aporte mostra que estamos investindo na área certa, que é a aplicação da Inteligência Artificial dentro de produtos de segurança e defesa cibernética”, destaca Ignaczak, que tem ao seu lado, como cofundador da empresa, o professor Márcio Garcia Martins.

A ideia deste desenvolvimento surgiu do tema de doutorado dele no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Unisinos. O projeto de pesquisa propõe o uso de Inteligência Artificial para análise de textos de informações não estruturadas na área de segurança cibernética.

Para ele, o fato de estar inserido no Ecossistema de Inovação da Unisinos dá acesso a recursos humanos de alta qualidade. “Trabalhamos com tecnologias inovadoras. Não é em qualquer lugar que se encontra um profissional que saiba desenvolver soluções com inteligência artificial. Um aluno da graduação, que começa a trabalhar com uma tecnologia dessas, já sai na frente”, destaca Ignaczak.