SAP lança programa para médias empresas na Região Sul

A SAP Brasil anunciou hoje (31) o lançamento do programa Midmarket Growth Initiative na região Sul do país, com uma oferta e venda realizada pelos parceiros Cast, Engine, ITS, NTT DATA, Seidor, SPRO e T-Systems. O programa está estruturado em cima da oferta RISE with SAP, anunciada no final de janeiro e que já vem sendo adotada por empresas para acelerar seus processos de transformação digital como serviço, com a adoção do SAP S/4HANA Cloud e também pacotes que incluem soluções como o SAP Ariba, SAP SuccessFactors, SAP Digital Supply Chain, entre outras.

O Midmarket Growth Initiative tem como foco empresas do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com faturamento anual até R$ 500 milhões e traz um pacote completo com diversas boas práticas embarcadas. Isso inclui o ERP SAP S/4HANA, o serviço de consultoria e implementação e a infraestrutura na nuvem com hyperscalers como a Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform. Tudo em um único contrato firmado com um dos parceiros do programa, que também serão os pontos focais para todo o ciclo de vida do projeto.

“O principal objetivo é permitir que as empresas de médio porte adotem a melhor tecnologia com previsibilidade de custos, simplicidade para implementar e agilidade na obtenção dos benefícios de modernização da gestão do backoffice, com governança e melhores práticas embarcadas”, explica o diretor responsável pelo Midmarket Growth Initiative, Thiago Secco.

Todos os pacotes têm o mesmo contrato de licenciamento com a SAP e podem acrescentar módulos adicionais específicos para cada indústria, de acordo com a expertise de atuação dos parceiros, incluindo diversos setores, dentre eles: varejo, manufatura, bens de consumo, indústria farmacêutica, telecomunicações, agro e serviços profissionais. A oferta RISE with SAP inclui a base tecnológica do SAP Business Technology Platform (SAP BTP), que ajuda a manter o sistema central simples para tornar mais fácil a integração de soluções de parceiros e desenvolvimentos próprios.

Secco explica que as empresas que já são clientes com atendimento direto da SAP seguirão da mesma forma, assim como empresas cujo faturamento anual ultrapasse R$ 500 milhões: “A SAP estruturou o programa Midmarket Growth Initiative para alcançar as empresas da região Sul do País que ainda não são clientes, mas que têm a necessidade de adotar uma solução localizada ao Brasil, porém de classe mundial, para sustentar seus planos de modernização e acelerar seu crescimento", destaca.