Grupo Equatorial moderniza canais digitais com Inteligência Artificial da IBM

A IBM anunciou que redesenhou a solução de URA (Unidade de Resposta Audível) do Grupo Equatorial para atendimento de chamadas telefônicas dos clientes usando IBM Watson e IBM Cloud Pak for Applications. Com isso, o objetivo foi oferecer um ambiente de nuvem híbrida com flexibilidade, estabilidade e escalabilidade para suportar o atendimento nos períodos de pico.

CEEE-D O Grupo Equatorial, holding que atua no setor elétrico brasileiro, tem mais de 22% do território nacional e 10% dos clientes do País - recentemente, iniciou operação no Rio Grande do Sul e deve assumir a gestão da. A empresa vem investindo em tecnologia nos últimos anos e os canais digitais já são responsáveis por cerca de 84% dos atendimentos.

"Os canais digitais oferecem comodidade aos clientes para solicitar serviços e obter suporte de forma rápida e eficiente, principalmente em momentos de maior utilização de atendimento remoto. Para a IBM é uma grande satisfação poder ajudar a Equatorial com recursos de nuvem híbrida e Inteligência Artificial para atender da melhor forma às necessidades de seus clientes nos diferentes canais, assim como aprimorar a estabilidade e escalabilidade, o que é especialmente importante durante períodos de pico de demanda", explica o vice-presidente de Tecnologia da IBM América Latina, Joaquim Campos.

Uma das entregas foi a criação da assistente virtual Clara, que usa recursos avançados de processamento de linguagem natural para interagir com clientes na internet e pelo WhatsApp. A solução recentemente se tornou também uma URA com infusão de IA para interagir com os clientes por telefone usando os serviços de transcrição (Speech to Text) e sintetização de voz (Text to Speech) do Watson.

Assim, a Clara pode conversar com os consumidores e entender termos específicos do cliente da Equatorial, além de regionalismos. As tecnologias utilizadas permitem a integração com os sistemas internos de telefonia e o acompanhamento completo do cliente, incluindo transferência para um atendente humano, quando necessário, além de monitoramento de chamadas e abertura de solicitações.

Hoje, são realizadas em média 61 milligações pela URA por dia, com mais de 139 milhões de mensagens já trocadas desde sua criação.

"Essa mudança permitiu o aumento na retenção na URA e melhorou a experiência dos clientes", diz Marcelo Augusto, que conduz as iniciativas de Digital e Inovação do Grupo Equatorial Energia. Segundo ele, a empresa tem investido em inovação e tecnologia, e a Clara é uma destas iniciativas. "Com a assistente entendendo as intenções dos clientes e respondendo por voz durante as ligações telefônicas, tivemos redução de falhas nas chamadas e aumentamos a satisfação dos clientes. Também conseguimos oferecer orientação para serviços não atendidos na URA e redução no tempo de resposta de conversação", reforça.