VTEX anuncia nova COO global e membros para conselho de administração

A VTEX, empresa de tecnologia criadora de uma plataforma global de comércio, anuncia o crescimento de 95% em sua receita ano a ano, a conquista e expansão de novos clientes globais, incluindo Whirlpool, AB InBev e Motorola, e as nomeações estratégicas para sua equipe executiva e conselho de administração.

Astha Malik se junta à empresa como Chief Operating Officer (COO) global de Growth. Arshad Matin, Alejandro Scannapieco e Benoit Fouilland passam a fazer parte do conselho de administração da companhia já a partir de maio. Os executivos trazem profunda experiência da indústria, produtos e go-to-market de algumas das empresas de maior prestígio e crescimento acelerado no mundo.

“Estamos entusiasmados em trazer executivos desse calibre e experiência global para a equipe de gestão e conselho da VTEX”, afirma o cofundador e co-CEO da VTEX, Mariano Gomide. “Essas nomeações não apenas nos ajudarão a continuar nossa jornada para sermos a líder global em tecnologia de comércio digital, como para atender ainda melhor nossos clientes, e também trarão um conjunto diversificado de perspectivas para nossa equipe de liderança”, completa.

Malik traz quase 20 anos de experiência no crescimento de marcas de tecnologia de ponta. Em sua função mais recente na Zendesk, ela ocupou cargos de liderança sênior em várias funções, incluindo a estratégia global de go-to-market, planejamento e marketing de plataforma e produto. Antes de sua passagem pela Zendesk, Malik ocupou cargos sênior em empresas de software presentes na Fortune 1000 e companhias de software as a service (SaaS) de alto crescimento, incluindo Citrix, Prudential, PagerDuty e Sumo Logic.

“Estou emocionada por ingressar na VTEX e participar de sua próxima fase de crescimento. Com todas as empresas buscando transformar as experiências de comércio digital, a VTEX está posicionada de forma única para fazer parceria com essas organizações e assim cumprir a promessa de inovação e experiências excepcionais para os clientes”, celebra Malik.