Procempa terá diretoria na Associação das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A presidente da Procempa, Letícia Batistela, vai assumir a diretoria de parcerias da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti), criada recentemente. Em assembleia on-line, representantes de 50 municípios chancelaram a eleição da primeira diretoria que ficará à frente da entidade, que será liderada por Leandro Garcia (Prodabel-BH).

“A troca de experiências será fundamental entre as empresas municipais. Quero trazer para Porto Alegre soluções tecnológicas e inovações usadas em outras cidades. Mas, também, apresentar as práticas da Procempa, visto que a empresa é reconhecida nacionalmente,” ressalta Leticia.

A Associação Nacional das Cidades Inteligentes tem o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimento e melhores práticas entre as entidades de TI dos municípios brasileiro. Dessa forma, por meio do avanço das tecnologias, aprimorar a qualidade de vida do cidadão.

A diretoria da Anciti