Live marca lançamento do Celeiro Agro Hub

O Celeiro Agro Hub, iniciativa liderada pelo Tecnopuc, pela Anlab e pela Ventiur Aceleradora, tem lançamento marcado para o próximo dia 31, às 17 horas.

O projeto busca conectar produtores, fornecedores, cooperativas, startups, pesquisadores e investidores no setor do agronegócio. A partir disso, a perspectiva é gerar oportunidades e conexões para diferentes atores da área, apoiando o crescimento do agronegócio no Brasil. O lançamento pode ser acompanhado pelo