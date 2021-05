WeWork e Softbank anunciam joint venture na América Latina

A WeWork, líder global em espaços de trabalho flexíveis, anunciou uma joint venture com o SoftBank, maior fundo de investimento da América Latina. O acordo fornece ao SoftBank Latin America Fund o direito exclusivo de operar a marca WeWork na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

A joint venture será liderada por Claudia Woods, que está se juntando ao SoftBank Latin America Fund. Até então, ela atuava como CEO da Uber no Brasil. Claudia também integra o conselho da AmBev e da Oi e recentemente foi nomeada pela Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas no Brasil. Claudio Hidalgo, atual Head da WeWork na América Latina, se tornará Chief Operating Officer (COO).

O CEO da WeWork, Sandeep Mathrani, comenta que a joint venture com o SoftBank Latin America Fund é o mais recente exemplo do progresso contínuo da WeWork na otimização de mercados internacionais com capital local e experiência operacional.

“O modelo de operação local já provou ser muito bem-sucedido em nossos mercados da China, Japão e Índia, onde temos visto um crescimento consistente e positivo através de parcerias com afiliadas regionais. Como a América Latina continuará a ser um mercado importante para a WeWork, encontramos o parceiro certo no Softbank Latin America Fund para levar nossos negócios adiante com sucesso", aponta.

No Brasil, a WeWork está presente com 32 espaços em cidades como Porto Alegre, São Paulo, São Bernardo do Campo, Osasco, São José dos Campos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O chairman da WeWork e CEO do SoftBank Group International, Marcelo Claure comenta que, como parte do processo para selecionar empresas para o portfólio do SoftBank na América Latina, a empresa viu um grande potencial para alavancar o seu capital e experiência operacional, com essa joint venture. “O espaço de trabalho flexível é uma megatendência global com grande potencial de crescimento na América Latina, e estamos ansiosos para ampliar as ofertas na região", aponta

A WeWork abriu a sua primeira unidade na América Latina na Cidade do México, em 2016. Cinco anos depois, expandiu seu alcance para mais de 90 unidades em 18 cidades, oferecendo soluções de espaços flexíveis e inovadores para mais de 60 mil membros. Somente nos últimos quatro meses, o mercado da América Latina apresentou um aumento de dois dígitos na ocupação, alcançando quase 50%, à medida que empresas da região adotam soluções flexíveis.

No primeiro trimestre de 2021, a empresa reportou um crescimento sequencial mês a mês de adesão de membros globalmente. Além disso, alcançou tanto vendas líquidas positivas como ganhos líquidos positivos de filiação pela primeira vez desde fevereiro de 2020.

De acordo com a empresa, esse anúncio demonstra o progresso contínuo da WeWork na busca de soluções que melhorem os mercados internacionais com capital local e expertise operacional. Este modelo já se provou bem sucedido em alguns dos maiores mercados da WeWork, como a China, Índia e Japão, com todos os três mercados realizando crescimento sustentável após adotar uma estratégia local do negócio. Além disso, a WeWork anunciou recentemente um modelo de operação local em Israel, com o parceiro Ampa.