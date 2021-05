Commvault anuncia expansão de portfólio como serviço

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Commvault anunciou hoje (25) a expansão do software Metallic como um portfolio de serviço (SaaS) e uma nova plataforma unificada de serviços de dados inteligentes projetada para atender à demanda das organizações para gerenciar seus dados. Isso inclui a introdução do Metallic Backup para Microsoft Dynamics 365, dando suporte aos clientes para as três nuvens da Microsoft - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365 e Microsoft Azure.

Também, será adicionado o HyperScale X for Metallic, solução de armazenamento local integrado e escalável de backup, de forma a proteger os dados em nuvem híbrida. Com essas novidades, a perspectiva é que os clientes ganhem mais flexibilidade.

O presidente e CEO da Commvault, Sanjay Mirchandani, comenta que, ao integrar o Commvault HyperScale X e Metallic, a empresa oferecerá aos clientes a capacidade de estender entre o local e a nuvem com uma única solução integrada. “Os clientes precisam da simplicidade e flexibilidade que o SaaS permite, e nenhum fornecedor no mercado está posicionado como a Commvault para ajudá-los a abraçar as possibilidades deste futuro”, diz.

A nova plataforma de serviços aproveita todas as partes do portfólio existente por meio de um conjunto de modelos de entrega e inclui gerenciamento e proteção, segurança, compliance e governança, transformação e insights, tudo aplicado a dados.