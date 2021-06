Uber expande centros de higienização para motoristas

A Uber está avançando na disponibilização dos Centros de Higienização voltados a motoristas e entregadores parceiros em mais nove capitais: Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.

A ideia é que, em um único local, os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega usando um material que é aplicado também na limpeza de UTIs, retirem seus kits com itens de proteção e higiene (máscara, álcool em gel e desinfetante) e instalem divisórias de PET para proteção adicional nos carros.

O modelo é o mesmo adotado no piloto dos Centros de Higienização instalado em São Paulo no início de junho. Os parceiros escolhem os serviços que querem e o horário para realizá-los. Para evitar filas e aglomerações, todos os serviços requerem agendamento prévio, que poderão ser feitos pelo site t.uber.com/centrodehigienizacao.

"Desde o início da pandemia já estávamos oferecendo reembolso para itens de higiene e limpeza. Mas, o piloto do Centro de Higienização realizado em São Paulo, onde já tivemos mais de 10 mil parceiros atendidos, mostrou que essas medidas adicionais trazem ainda mais tranquilidade para todos aqueles que usam o aplicativo da Uber", destaca a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

A limpeza utiliza uma solução de quaternário de amônia e peróxido de hidrogênio (Peroxy 4D), certificada pela Anvisa, que forma uma névoa que adere às superfícies internas do carro e do equipamento de entrega. Para veículos, o processo dura 10 minutos. Para equipamentos de entrega, cerca de três minutos. De acordo com a empresa, a solução não é tóxica e não tem cheiro.