Renner vai imprimir estampas direto do centro de distribuição

Uma máquina digital que possibilita a impressão de estampas em peças diretamente no centro de distribuição é a novidade das Lojas Renner para tornar o processo mais ágil. Isso porque, o uso desse equipamento elimina a necessidade de a empresa devolver aos fornecedores a encomenda de algum item resultado de troca por parte dos consumidores.

No modelo tradicional, é necessário encomendar a reposição junto aos fornecedores, um ciclo de fabricação e distribuição que leva até três semanas. Com a impressão diretamente no CD em peças de roupa básicas já estocadas, o ciclo se reduz a poucas horas. A máquina pode imprimir sobre qualquer tipo de tecido, de malha ao jeans. O tempo entre o envio do comando on-line até a finalização é de um minuto.

Com investimento inicial de R$ 5 milhões, a solução pioneira está em operação em Arujá (SP), produzindo cerca de 30 mil peças por mês. O equipamento tem conectividade com softwares e permite o avanço na integração dos sistemas de logística. Além disso, toda customização é feita por computadores, garantindo celeridade ao abastecimento.

“Este novo processo de estamparia, totalmente digital, está alinhado à estratégia da Renner de introduzir soluções da Indústria 4.0, incorporando tecnologias avançadas à cadeia de fornecimento. É um projeto piloto que vem para agregar valor ao negócio e fortalecer ainda mais a relação de colaboração que já temos com nossos parceiros”, explica o diretor de Produto da Lojas Renner, Henry Costa.

A máquina também dispensa o uso de água para realizar a estamparia. Além disso, a tinta utilizada não é tóxica, pois o tingimento é desenvolvido a partir de fibras naturais.

Uma segunda etapa do projeto deve começar em junho, com foco na customização. Os clientes poderão personalizar estampas no e-commerce da Renner em poucos cliques. Pelo site e app, será possível criar o design de sua preferência, selecionando imagens e caracteres, alterando cores e escrevendo frases, por exemplo. A impressão será feita pela mesma máquina no CD.

A experiência é o primeiro passo para a utilização mais ampla deste modelo de abastecimento pela empresa. Até 2025, a Renner planeja levar a inovação a outros pontos distribuição no País e, em um futuro próximo, para dentro das próprias lojas. Desta forma, o cliente poderá montar a peça diretamente no ponto de venda, acompanhar a impressão em tempo real e, em poucos minutos, levar as compras para casa – um novo marco no relacionamento do varejo com o consumidor.

As inovações em produto e distribuição têm ganhado força na Renner dentro do processo de transformação digital. Ao final de 2020, 17% dos itens já eram distribuídos de forma automatizada, inclusive com a ajuda de modelos preditivos, em que algoritmos definem a demanda por peça e por loja. O uso de máquinas e tecnologias digitais também está presente na área de pilotagem, uma oficina de corte, modelagem e costura, e vem reduzindo não só a quantidade de versões de amostras produzidas, mas também o transporte para trocas com os fornecedores.