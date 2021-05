Zoom lança nova plataforma para experiências virtuais

O Zoom Video Communications anuncia a chegada nos próximos dias do Zoom Events, uma plataforma multifuncional que tem a missão de oferecer aos usuários experiências virtuais interativas de maneira híbrida.

Entre os recursos do Zoom Events estão uma central para gerenciar e compartilhar eventos de maneira fácil, ingressos e inscrições customizáveis, controles de acesso e faturamento a partir de um portal on-line na nuvem, além da organização de eventos simultâneos. Também será possível reunir os participantes em rede própria, interativa, integrada e personalizável e rastrear e compartilhar as estatísticas do evento, como público pagante, pessoas inscritas, receita, permanência e comentários.

“Esse é um momento muito interessante para o Zoom, onde o ritmo de inovação continua a acelerar”, afirma o diretor de produtos do Zoom, Oded Gal. “Sabemos que as pessoas buscam flexibilidade na maneira como participarão de eventos no futuro. O modelo híbrido veio para ficar, e o Zoom Events é uma solução perfeita para nossos clientes que desejam produzir e hospedar eventos para colaboradores, empresas e públicos com uma solução fácil e poderosa", reforça.

A expectativa é permitir que grandes empresas gerenciem e hospedem encontros internos de maneira transparente em reuniões gerais ou convenções de vendas. Pequenas empresas e empreendedores que têm usado o OnZoom para criar, hospedar e monetizar eventos, incluindo aulas de ginástica, de culinária e apresentações teatrais, também poderão organizar diversas iniciativas pelo Zoom Events.

Como parte do lançamento de Zoom Events, o “OnZoom”, atualmente em versão Beta, será renomeado e incorporado à plataforma Zoom Events.