Distrito lança soluções de inovação aberta desafios de ESG

O Distrito está lançando um pacote de iniciativas voltadas ao mercado de ESG (da sigla em inglês Environmental, Social and Governance), que cresce em ritmo acelerado. Uma delas é o ESG Digital Hub, que se soma aos demais hubs digitais da empresa, dando a corporações e startups acesso direto aos dados em tempo real e análises desse ecossistema.

A perspectiva é oferecer diversos serviços com o intuito de apoiar e dar mais assertividade às companhias em sua jornada de inovação aberta. Ao acessar a plataforma, o usuário pode acessar os dados, entender os movimentos do mercado, analisar as tendências e conferir as informações de startups do setor – como descrição, maturidade e contato dos fundadores -, além de criar conexões diretas.

O CEO do Distrito, Gustavo Araujo, explica como o acesso ao hub pode alavancar a inovação em ESG. "Nosso objetivo é conectar pessoas, soluções e tecnologias que auxiliem na gestão e geração de impacto, atendendo assim a uma demanda crescente da sociedade em direção a um mundo mais sustentável", destaca o executivo.

Pela plataforma, as empresas podem cadastrar seus desafios para que as startups as ajudem a resolver ou fazer um busca ativa de soluções para essas questões, realizar trilhas de inovação, participar e promover eventos, receber mentorias, divulgar conteúdos e iniciativas, receber reports mensais analíticos e mais.

As empresas interessadas na transformação com foco em ESG têm ainda a chance de promover junto com o Distrito um programa de aceleração para startups voltadas à sustentabilidade, medidas sociais e de governança. É o ESG Scale, que acontece no segundo semestre de 2021 e vai selecionar algumas das startups com maior potencial do Brasil para receber um intenso treinamento de algumas semanas com a ajuda de experts como mentores e a conexão com o mercado.

Dados mostram que startups com soluções para as melhores práticas ambientais, sociais e de governança receberam investimentos da ordem de US$ 991 milhões desde 2011, como mostra o inédito Inside ESG Tech Report, estudo produzido pela Distrito.

Foram mapeadas 740 startups voltadas para o consumidor, pequenas e grandes empresas ou até mesmo para o governo, com impacto em uma ou mais das categorias ESG. A maior parte está na categoria social (36,08%), seguida das voltadas a questões ambientais (34,73%) e governança corporativa (29,19%).

Entre os exemplos de governança corporativa está a Plataforma Verde, um software que rastreia a cadeia produtiva; a Autentify, dedicada à prevenção de fraudes; e a Egalitê, que promove a inclusão de profissionais com deficiência. Já na categoria social destaca-se o Zenklub, dedicado ao cuidado emocional dos colaboradores de empresas. Na área de ambiental está a EuReciclo, que foca na logística reversa de embalagens para empresas, e a Trashin, que faz a gestão e logística de resíduos de corporações.