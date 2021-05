Bienal do Mercosul lança chamada aberta para artistas inovadores

site A Bienal do Mercosul está em busca de artistas inovadores. A chamada está aberta e a perspectiva é selecionar 20 propostas para a exposição Transe, integrante da 13ª edição do evento, que acontece em setembro de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho pelo. A divulgação dos selecionados acontece no dia 22 de setembro.

A seleção será feita em três etapas: análise cega da proposta artística, análise de portfólio e entrevistas. “A exposição Transe busca estimular a ligação entre a arte contemporânea e novas tecnologias, materiais e recursos. Vamos estimular a criação e possibilitar ao público o acesso a obras inéditas, de novos artistas”, comenta o curador da Bienal, Marcello Dantas. A iniciativa conta ainda com a curadoria adjunta de Laura Cattani e Munir Klamt e abrange artistas e coletivos e demais agentes criativos de qualquer local do mundo.

Os projetos selecionados terão o acompanhamento dos curadores e irão ocorrer em dois momentos: desenvolvimento do projeto e execução das propostas artísticas. Além do acompanhamento conceitual com mentorias, também será oferecido aos participantes um suporte técnico aos projetos, por meio de entidades parceiras, que colocarão à disposição dos artistas laboratórios, materiais e equipamentos.

A presidente da 13ª Bienal do Mercosul, Carmen Ferrão, comenta que a chamada aberta e a Exposição Transe, realizada em parceria com o Instituto Caldeira, dará visibilidade para novos artistas, que poderão ter suas obras expostas na Bienal do Mercosul. “Buscamos fazer uma mostra inclusiva e muito disruptiva, trazendo essa fusão entre arte e tecnologia. E não teria um local mais apropriado que o Instituto Caldeira para receber a exposição Transe”, afirma a presidente.