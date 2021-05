BTG Pactual lança fundo que investe 100% em bitcoin

O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira (17) o lançamento do BTG Pactual Bitcoin 100 FIC FIM IE, o primeiro fundo de investimentos de um banco brasileiro com alocação 100% em bitcoin. O produto, gerido pela BTG Pactual Asset Management e distribuído pela plataforma do BTG Pactual digital, já está disponível exclusivamente para investidores qualificados.

"O lançamento representa a continuidade do trabalho do BTG Pactual em desenhar produtos lastreados em bitcoin, o ativo com maior volume de operações dentro do universo de criptoativos. É um passo importante de nossa estratégia de incorporar no portfólio produtos que permitam aos clientes novas possibilidades de diversificação de carteira", afirma o head de renda variável da BTG Pactual Asset Management, Will Landers.

No início de abril, o banco lançou o BTG Pactual Bitcoin 20 Fundo de Investimento Multimercado, produto também disponível na plataforma do BTG Pactual digital. O fundo lançado em abril tem em sua composição 20% de bitcoin e 80% em renda fixa. Já o BTG Pactual Bitcoin 100, lançamento mais recente, oferece agora uma exposição total ao criptoativo.

O novo fundo não terá taxa de performance, somente taxa de administração, que é menor do que as praticadas pelo mercado. O investimento mínimo é de R$ 1 mil e a liquidez é D+4.