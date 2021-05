Mapfre busca startups para desafio de inovação

Estão abertas as inscrições para o Desafio de Inovação do projeto Mapfre Open Innovation (MOI). Podem se inscrever startups em fase de desenvolvimento que possuam projetos de rápida implantação e respondam aos desafios mapeados pela organização em 2021.

Para a edição deste ano foram propostos três desafios aos participantes: otimização do relacionamento com clientes e distribuidores, efetividade na conversão de vendas por meio da personalização da oferta baseada em dados e eficiência operacional.

Tudo voltado para o setor onde atua a Mapfre, uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. O primeiro desafio, por exemplo, tem como objetivo tornar a jornada do seguro ainda mais amigável, por meio da disponibilização de diferentes canais para que cliente e distribuidor possam escolher aquele que melhor se ajuste à sua necessidade.

site "O desafio foi idealizado para agilizar os processos de inovação dentro da empresa, buscando parceiros externos”, conta a head de Inovação da Mapfre Brasil, Flavia Varga. As inscrições podem ser feitas pelo

Para as startups selecionadas no Desafio, ainda há a possibilidade de contratação, por meio da implantação do projeto, não apenas no Brasil, mas em qualquer país onde a empresa opera.