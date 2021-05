BrazilJS Conf prepara 10ª edição com modelo híbrido

Após um hiato provocado pela pandemia de Covid-19 no ano passado, a BrazilJS Conf, considerada a maior conferência de JavaScript do mundo, volta esse ano com um novo formato. A condução será feita presencialmente, com apresentadores nos estúdios do Instituto Caldeira, hub de inovação de Porto Alegre. Palestrantes, convidados e patrocinadores estarão ao vivo, interagindo com os estúdios via internet. Os primeiros arranjos técnicos começaram a ser realizados esta semana. A interação do público, que vai assistir o evento de casa, será garantida por uma plataforma na internet.

A 10ª edição do evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro com a missão de aliar omelhor do conteúdo técnico a muita diversidade. Quem quiser participar, já pode adquirir seu ingresso: o primeiro lote tem preço promocional.

“Será um evento representativo, diverso e inclusivo, construindo por grandes debates sobre pessoas, tecnologia e como tudo isso impacta a sociedade”, projeta a Head de Operações e Diversidade do BrazilJS, Andreza Rocha.

Nas próximas semanas serão anunciados os primeiros keynotes e, em breve, estará aberta a chamada de trabalhos para que qualquer pessoa do Brasil e do mundo possa submeter sua palestra. O evento vai discutir assuntos relacionados à linguagem de programação JavaScript, plataforma web, desenvolvimento de software em geral, entre outros temas.

“Vamos trazer grandes nomes da tecnologia e pessoas da comunidade técnica que participam, no dia a dia, da construção de produtos para as pessoas. São nomes que representam muito para as comunidades de desenvolvedores ao redor do mundo”, destaca a gestora.

A BrazilJS nasceu em 2011, resultado da parceria dos primos e sócios Felipe Moura e Jaydson Gomes, e do programador Christiano Milfont. O trio sentia falta de um evento em que desenvolvedores da linguagem de programação JavaScript pudessem se atualizar e trocar ideias.

A primeira edição da conferência, realizada em Fortaleza, teve 600 participantes e 20 palestrantes. Na edição 2019, foram mais de 2 mil inscritos e 25 convidados ministrando as apresentações.

Pelos palcos do evento já passaram grandes nomes do mundo do desenvolvimento de software como Mariko Kosaka, Douglas Crockford, Lea Verou, Guillermo Rauch, Mina Markham, André Staltz, Loiane Groner, Christian Heilmann, James Halliday, Mr. Doob e o criador da linguagem JavaScript, Brendan Eich.

Como aquecimento para a 10ª BrazilJS Conf, os organizadores estão incentivando a comunidade tech do Brasil a contar, em vídeo, episódios vividos na conferência.

A ideia é que quem participou de alguma edição faça um vídeo curto (no celular mesmo) contando alguma história vivida nas nove edições presenciais. O material deve ser enviado para esse endereço, junto com o formulário preenchido. Os vídeos serão publicados no YouTube e redes sociais da BrazilJS Conf dentro da campanha #HistóriasDeBrazilJS.