Cleber Prodanov será reconduzido como reitor da Feevale

O professor Cleber Prodanov será reconduzido a mais um mandato como reitor da Universidade Feevale. A nova gestão terá início em 28 de junho deste ano e se encerrará em 2024, conforme disposições estatutárias. A decisão foi tomada após deliberação do Conselho de Administração da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur).

“Os desafios para a próxima gestão envolvem a potencialização da capacidade institucional de empreender e inovar, fazendo a Universidade ser sustentável, ter qualidade e ser reconhecida”, comenta Prodanov.

Os caminhos de futuro para as instituições de ensino como a Feevale, comenta, envolvem a criação de novos paradigmas, o uso intensivo de tecnologias, a necessidade constante de repensar seu papel e os seus produtos e serviços oferecidos à sociedade, além da busca da qualidade acadêmica.

Para o reitor, o cenário extremamente volátil exige uma gestão mais dinâmica, atenta às mudanças locais e globais, e amplamente articulada. “A educação está sendo um dos setores mais impactados e necessita de um novo olhar, um repensar de sua atuação, com a incorporação de novas metodologias, tecnologias e atitudes”, aponta.

Prodanov é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), foi o responsável pela criação e implantação do Feevale Techpark, e exerceu a função de secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul.