Porto Alegre conhece cases bem sucedidos de cidades

Primeiro município brasileiro a ser certificado como Cidade Inteligente, São José dos Campos (SP), por meio de representantes, participou ontem de uma conversa virtual promovida pela Secretaria de Transparência e Controladoria de Porto Alegre.

A SMTC, que lançou em abril uma Consulta Pública para modernizar e qualificar os canais de comunicação entre a Prefeitura e o cidadão, está buscando exemplos no Brasil e no mundo para a construção de um modelo que traga soluções tecnológicas para as principais questões da cidade. Nesta quinta-feira (13) será o dia de conhecer o exemplo de Barcelona e, na sexta-feira, de Curitiba.

A diretora de relações institucionais e novos negócios da Prefeitura de São José dos Campos, Karin Lin, apresentou a plataforma Pref book, ferramenta de comunicação entre o cidadão e a prefeitura. O sistema unifica todas as informações e permite desde que os pais acompanhem os boletins dos filhos matriculados em escolas públicas até que um comerciante autuado saiba o que precisa fazer para regularizar a situação do seu negócio, tudo on-line. “Nossa prioridade é levar ao cidadão o acesso às tecnologias para facilitar suas experiências com a cidade”, afirma Karin.

O titular da SMTC, Gustavo Ferenci, classificou o projeto de São José dos Campos como valioso para a população. “É um grande ganho para Porto Alegre essa integração e interação essa unificação das relações com o cidadão promovidas naquele município não são um projeto de governo, mas de cidade”, finalizou, afirmando que desta forma a capital gaúcha começa a dialogar com o mundo.