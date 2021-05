Lei Gaúcha de Inovação é aprovada por unanimidade e agora será sancionada

Foi aprovado nesta terça-feira (11), por unanimidade, o projeto da Lei Gaúcha de Inovação (LGI), enviado à Assembleia Legislativa em novembro pelo governador Eduardo Leite. A iniciativa foi da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e tem com objetivo estimular a nova economia no Estado. A lei agora segue para a sanção do governador e entrará em vigor assim que publicada no Diário Oficial do Estado.

Com 51 votos a favor, o plenário aprovou a nova legislação complementar à Lei Federal nº 10.973, que dispõe sobre incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no âmbito produtivo do RS, instituindo o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

"A Lei Gaúcha de Inovação é um marco relevante para a inovação no Estado, pois incentiva o fomento às instituições e empresas que produzem soluções inovadoras, visando a melhoria do ambiente de negócios gaúcho", destacou o secretário Luis Lamb. Segundo ele, será instituída uma política estadual de estímulo e promoção do desenvolvimento dos sistemas produtivos e dos empreendimentos inovadores. "A característica da economia do século XXI é a agregação de conhecimento e inovação às matrizes econômicas dos estados e das nações e a LGI é essencial nesse contexto", acrescenta.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Marco Legal Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentado em 2018, o PLC 264/2020 coloca a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Para isso, incorpora em suas normas a priorização da pesquisa científica no Estado, com o objetivo de contribuir para o progresso da ciência e evolução tecnológica e para o crescimento sustentável.