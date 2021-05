Porto Alegre prepara nova política de governança para TIC

Está em fase final de elaboração a nova política de governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da Prefeitura de Porto Alegre (PMPA), liderada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE). A expectativa é concluir os trabalhos ainda no primeiro semestre de 2021.

Até o final de junho, todas as alterações necessárias para a implantação do novo modelo deverão estar finalizadas. Os objetivos são instituir uma nova política geral para o setor, reestruturar o Comitê Gestor de TIC (CTIC) e reorganizar a coordenação de TIC da SMPAE.

Também será criado um grupo de gestores de TIC que contará com a participação de representantes da administração direta e indireta, definida a Política de Proteção de Dados do município e encaminhado o anteprojeto de um Plano Diretor de TIC.

Pela análise da secretaria, existem pontos fortes a serem destacados dentro da estrutura já existente na PMPA, como o reconhecimento da área de TIC como estratégica. Isso se reflete na opção pela governança centralizada em uma secretaria específica e na Procempa, que detêm o conhecimento dos processos do governo e estão preparados para atuarem em todas as áreas da administração municipal. “A meta de estabelecer o uso de TIC como instrumento de modernização, eficiência e agilidade da máquina pública. O foco no cidadão, através do conceito de governo digital, se tornou imprescindível nos dias atuais”, afirma o líder da SMPAE, secretário Cezar Schirmer.

Por outro lado, o mesmo diagnóstico também aponta fatores que geram entraves na evolução da política de TIC da prefeitura. Isso inclui a dificuldade de comunicação entre órgãos e secretarias, que dificulta o fluxo dos processos internos, a carência de recursos humanos em TIC nas secretarias e órgãos e a necessidade de integrar dados.

“Estamos olhando para dentro, fazendo a análise de conjuntura necessária para definir as bases para a elaboração de um modelo que dialogue com as nossas reais necessidades”, acrescenta Schirmer.

A Procempa terá um papel de grande importância para a implantação dessa nova proposta. "Temos o conhecimento dos sistemas públicos implantados, da complexidade e do histórico do nosso cliente”, afirma a presidente da Procempa, Letícia Batistela.