Santander oferece 50 mil bolsas de estudo para TI

O Santander Brasil está oferecendo 50 mil bolsas de especialização em Tecnologia da Informação com aprendizado em uma jornada de programação on-line, com duração de 75 dias. O bootcamp é promovido pelo Banco Santander, em uma parceria de três áreas do banco: Santander Universidades, áreas de TI e RH.

plataforma As inscrições do Santander Bootcamp vão até 3 de junho e devem ser feitas nado Santander Becas. Este tipo de treinamento, bootcamp, tem sido muito utilizado na área de TI porque usa uma metodologia na qual a carga prática e teórica ocorre num ambiente de imersão, o que agiliza a formação profissional.

O público-alvo da capacitação oferecida pelo Santander são jovens interessados em tecnologia e que desejam desenvolver seus conhecimentos para entrar no mercado de trabalho dentro de uma área reconhecida como referência em alta tecnologia. Na fase final do programa, as pessoas que se destacarem serão convidadas a participar de processos de seleção internos.

“A demanda por profissionais de TI só tende a crescer. Por isso estamos fazendo um esforço para ofertar novos conhecimentos e o rápido desenvolvimento de habilidades, apoiando a capacitação de milhares de pessoas para esse mercado que vive um déficit”, explica o superintendente executivo do Santander Universidades, Nicolás Vergara.