Edital de Inovação para indústria tem 28 ideias inscritas

O segundo ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, teve 28 ideias inscritas. O objetivo destes recursos é promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. O próximo passo será a avaliação das ideias que poderão ser transformados em projetos. A divulgação ocorre em 2 de julho.

O edital disponibilizará recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto. Serão contempladas as linhas de Agritech, Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, Edutech, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, Sistemas de Energia, Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi).

Podem participar indústrias de todos os portes, inclusive startups, contribuintes de Sesi e Senai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul. A iniciativa conta com apoio da Fiergs, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).