Gramado Summit, primeiro evento corporativo do País em 2021, reúne 1,7 mil pessoas

Cerca de 1,7 mil pessoas, entre palestrantes, visitantes, expositores e funcionários, participam até amanhã (6) da Gramado Summit, o primeiro grande evento corporativo a acontecer no Brasill em 2021. Apoiada em protocolos preventivos e de segurança, o evento conta com três palcos de conteúdo simultâneos.

A área construída para o evento é de mais de 20 mil m². Entre os painelistas estão Karen Novaes (Google), Paula Hurtado (Nubank), Maurício Benvenutti (Startse) e Cláudio Azevedo (Ambev).

“Fazer um evento presencial garante interações únicas. São as feiras presenciais que permitem fortalecer o networking, conquistar novos clientes e fechar grandes contratos. Por outro lado, também são os eventos presenciais que estimulam o aprendizado qualificado e a transmissão de conhecimento”, aponta o CEO da conferência, Marcus Rossi.

O CEO do evento também salienta a importância do mercado de eventos para a economia. “É um momento importante para o comércio local. Com a realização da Gramado Summit, consequentemente a economia da região também é impulsionada. Além das pessoas que trabalham diretamente nas empresas de eventos durante o ano todo, também existem centenas de trabalhadores indiretos que dependem das feiras e conferências para poderem trabalhar”, diz.

Protocolo de segurança

Para garantir a saúde dos envolvidos, o evento está seguindo uma série de diretrizes. A primeira medida tomada pela organização foi a exclusão da secretaria física para credenciamento dos participantes. Ao chegar no local, todos os participantes realizam seus credenciamentos por meio da plataforma safe check-in, sem a necessidade de contato físico.

No palco principal e nas demais áreas de conteúdo, as cadeiras respeitam o distanciamento de dois metros umas das outras. Os corredores da feira obedecem uma largura mínima de três metros, além de contarem com totens com álcool em gel para higienização. Todas as áreas do pavilhão estão sendo sanitizadas. Fora isso, todos os estandes da feira são arquitetados com estruturas abertas para permitir a ventilação.