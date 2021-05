VTEX, unicórnio brasileiro, inaugura primeiro escritório em Lisboa

A VTEX, multinacional brasileira especializada em e-commerce, anunciou a abertura de um novo escritório, desta vez em Lisboa, o primeiro em Portugal. A decisão de inaugurar mais uma unidade na Europa é encarada como uma oportunidade de tornar a empresa em um pólo de tecnologia em um dos mercados mais promissores do continente.

A empresa pretende contratar novos profissionais até o final do ano com perfis técnico e sênior para compor a equipe, que deverá estar em linha e apoiar o ecossistema da companhia, com atuação em 32 países, impulsionando as soluções da plataforma e, consequentemente, os negócios. A unidade de Portugal será responsável pelo Catálogo, módulo considerado o coração do e-commerce, pois permite a gestão dos produtos das mais de 2,5 mil lojas on-line ativas da VTEX no mundo.

“A VTEX é uma empresa que está crescendo muito. Portugal é reconhecido por sua comunidade tecnológica, segurança e facilidade de comunicação, assim como pela crescente atração de nômades digitais. Tudo isso somado nos permitirá atrair importantes talentos para qualificar ainda mais nossa equipe”, explica o diretor de Operações, responsável pela operação de Produto e Engenharia da VTEX na Europa, Bruno Dias.

A VTEX tem registrado crescimento médio de receita de 95% ano após ano (YoY fx neutral) e, desde o ano passado, está em expansão acelerada com a recente abertura de novos escritórios.