Aplicativo do Senai ultrapassa 100 mil downloads

O aplicativo Senai CNI, lançado em parceria com a gaúcha Maven, alcançou a marca de 100 mil downloads. Um dos focos da solução é permitir que os usuários façam uso de materiais didáticos em qualquer tela.

Entre as funcionalidades está a Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais, que possibilita a busca detalhada de acervo e dá aos usuários a opção de pesquisar pelo material que precisam dentro do aplicativo. É possível procurar por publicações realizadas desde outubro de 2016. O Senai usa desde 2017 a solução MavenApp - o aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android.

A solução foi desenhada para permitir uma experiência interativa com conteúdo em diversos formatos e, inclusive, a adição de links de vídeos que tornam-se clicáveis em meio ao texto para que o usuário tenha acesso a uma nova janela dentro do próprio aplicativo para assistir ao conteúdo. Para conteúdos em que apenas uma imagem não poderia exemplificar, há a possibilidade da adição de uma galeria de fotos interativa. Todas as interações são desenvolvidas de forma que o usuário não precise sair do aplicativo para acessar e interagir.

Os usuários também podem adicionar anotações ou lembretes na edição, em formato de post-it, de forma que poderá revisitar essa informação dentro da plataforma quando quiser. Além da possibilidade de realizar comentários sobre o que está consumindo, o que deverá ser moderado pela organização responsável pelo conteúdo.