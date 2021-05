Hospital Moinhos de Vento vai selecionar startups para desenvolver projetos na saúde

Para fomentar o ecossistema de inovação e ajudar a transformar o setor da saúde com soluções de alto impacto, o Hospital Moinhos de Vento inaugurou nesta quarta-feira (5) o Centro de Inovação Atrion. O objetivo é criar oportunidades e descobrir novos negócios, acompanhando a transformação tecnológica do setor de saúde.

A iniciativa, em parceria com a Liga Ventures, plataforma que conecta empresas e startups para gerar novos negócios, conta com um programa de aceleração. O objetivo é selecionar startups que atuam no desenvolvimento de soluções em processos ágeis e automatizados, digitalização e personalização da experiência do paciente, novas tecnologias em educação, além da área de materiais, prevenção e sustentabilidade.

O superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, comenta que o programa foi desenvolvido com desafios que atendem tanto às demandas atuais do hospital, quanto à criação de soluções inovadoras que irão proporcionar maior eficiência para o setor de saúde brasileiro e impactar na experiência dos pacientes.

“Neste trabalho em conjunto, as startups selecionadas realizarão projetos em parceria com profissionais especializados e contarão com a infraestrutura de ponta do hospital. Ao final do programa, caso o projeto seja validado, as empresas poderão ser contratadas como parceiras ou como fornecedoras do Hospital Moinhos de Vento”, explica.

As startups selecionadas irão participar, durante quatro meses, de um processo de aceleração de alto nível. “Queremos oferecer aos donos dessas soluções inovadoras mentorias exclusivas com uma rede de parceiros, executivos e colaboradores de uma instituição com mais de 90 anos de experiência no mercado de saúde, além de networking intenso com profissionais e empresas da área”, relata o coordenador médico de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento, Felipe Cabral. Segundo ele, os empreendedores ainda terão a oportunidade de desenvolver projetos junto à instituição, com suporte oferecido pela Liga Ventures.

O cofundador da Liga Ventures, Rogério Tamassia, observa que o segmento de saúde tem crescido consideravelmente nos últimos anos. “Nossa principal missão é conectar empresas de referência em seus mercados de atuação com startups para potencializar interações e gerar novos negócios. Poder auxiliar um hospital, que é considerado o sexto no ranking dos melhores da América Latina e o segundo melhor do Brasil, e oferecer uma interatividade entre todas as pontas que englobam a cadeia de inovação nos deixa muito entusiasmados”, conclui.

As startups selecionadas no programa terão acesso não apenas aos profissionais e à infraestrutura da instituição, como também poderão testar suas soluções em um ambiente que realiza mais de meio milhão de atendimentos por ano. Serão contatos com diversas personas que permitirão a validação na vida real.