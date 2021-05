Veículos autônomos começar a operar na planta da ZF

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A planta da ZF de Sorocaba (SP), empresa global de tecnologia que fornece sistemas para carros de passeio, veículos comerciais e tecnologia industrial, dá mais um passo importante no seu projeto de Indústria 4.0 com o início da operação de veículos, que podem transitar simultaneamente, 24 horas por dia, transportando produtos como transmissões, eixos e componentes para manufatura entre os prédios da unidade.

Atualmente, são quatro veículos autônomos transitando simultaneamente, cada um com até cinco vagões. A capacidade de cada equipamento é de cinco toneladas por viagem.

Os veículos guiam-se por meio de um fio indutivo instalado no solo em todo o trajeto. Para identificar os obstáculos, sensores foram instalados na parte inferior e superior do equipamento, que capta uma distância de até 10 metros à frente ou lateralmente, com uma abertura de 210 graus. Ou seja, é possível identificar pessoas, objetos, paredes, entre outras possíveis obstruções.

Ao detectar qualquer uma delas em seu caminho, o veículo aciona a emergência, para e emite um alerta sonoro. Entra então em cena o operador, especialmente treinado e que verifica a situação. Para funcionar, mais de 500 sensores (tags) foram instalados no piso, completando um total de dois quilômetros de percurso.

Para cada uma das tags há uma definição de velocidade, raio de ação, e tudo o que o veículo deve ou não fazer. Os sensores são determinantes para o êxito do projeto, pois consideram variantes como áreas externas, piso plano, velocidade máxima, curvas e paredes.

“Os veículos autônomos da ZF podem chegar até 14 quilômetros por hora, mas por segurança, estão programados para operar em velocidades reduzidas, de acordo com o trecho e a complexidade oferecida pelo ambiente”, explica o gerente de logística da unidade, Renan Rêgo.

A expectativa é aumentar a eficiência, a produtividade e a flexibilidade na logística, além de contribuir para a segurança de colaboradores.

A projeto começou a ser idealizado em 2019, liderado pela área de logística da planta da ZF de Sorocaba, a primeira do grupo no mundo a implementar essa tecnologia com interface para áreas externas. Em 2020, a infraestrutura da unidade foi adaptada para receber esses veículos. O primeiro deles começou a operar em janeiro de 202.1

O projeto trouxe um aumento de 31,8% de produtividade na movimentação de cargas e redução de 94,6% na variabilidade do tempo de entrega dos materiais. Um dos maiores desafios na concepção do projeto foi a operação em áreas externas.

“Tivemos que levar em consideração um ambiente com variantes totalmente imprevisíveis, como o trânsito de veículos externos dos mais variados tipos e tamanhos, além de pessoas, condições climáticas diversas e intempéries, etc. Todos esses detalhes foram amplamente estudados e analisados exaustivamente para que a operação tivesse sucesso”, detalha Rêgo.

Ao implantar a tecnologia, levou-se ainda em consideração o funcionamento dos veículos em meio a uma grande operação industrial e ao trânsito interno da unidade. “A preocupação foi de iniciar e manter em funcionamento um projeto dessa envergadura em paralelo ao andamento normal das atividades fabris, considerando a interação desses veículos com os colaboradores e a necessidade absoluta da preservação da segurança de todos e da operação como um todo”, acrescenta.

Em nenhum momento é preciso interromper a operação, pois sua capacidade de movimentação é de 24 horas por dia.