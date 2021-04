Vendas de imóveis da MRV pelos canais digitais cresce 54%

A plataforma digital de vendas da construtora MRV aponta para uma forte tendência do uso do ambiente virtual como parte do processo de aquisição de imóveis.

Das mais de 53 mil unidades habitacionais vendidas em 2020, mais de 64% foram inteiramente provenientes dos canais virtuais. Isso representa um aumento de 54% em relação a 2019, quando 22 mil unidades foram vendidas usando apenas os canais digitais da companhia.

No Rio Grande do Sul, foram comercializadas 3.146 unidades habitacionais no ano passado - 66% delas a partir dos canais virtuais da MRV - crescimento de 38% na comparação com 2019.

Além do uso do WhatsApp e de uma solução de Inteligência Artificial, a empresa lançou em janeiro do ano passado a plataforma de vendas on-line, que possibilita que o cliente realize todo o processo de compra de um imóvel sem sair de casa.

Das vendas realizadas no ano passado pelos canais digitais, a MIA assistente virtual da empresa, teve participação em 74%. Foram 19 milhões de mensagens trocadas entre os consumidores e o chatbot da marca em 2020.

“Os bots foram protagonistas na pandemia. Um alto percentual de compreensão e um fluxo bem elaborado e humanizado possibilitou o atendimento sem filas de espera, com agilidade, eficiência e clareza na comunicação”, explica o diretor executivo comercial da MRV, Thiago Ely.