Startups sinalizam crescimento, aponta estudo da Unisinos

Os negócios das startups gaúchas seguiram crescendo desde que iniciou a pandemia da Covid-19. É o que aponta um estudo realizado entre março de 2020 e março de 2021, com 31 startups do ecossistema de inovação da Unisinos.

Pelo menos 35,5% das empresas ampliaram o seu faturamento entre 11% e 50%. Nenhuma registrou queda. Além disso, 64,6% criaram produtos ou soluções durante a pandemia, sendo que destes, mais de 19,4 % foram direcionados para um mercado não explorado anteriormente.

Destas soluções, 38,7% são relacionadas à pandemia, 16,1% de produtos diretamente relacionados e 22,6% de suporte a empresas. Outro dado interessante é que apenas 8,1% recorreram a bancos; a maioria usou seu próprio faturamento para seguir operando. Porém, 16,1% delas apontaram que foi necessário reduzir os investimentos em inovação.

Para a diretora de Inovação da Unisinos e CEO do Tecnosinos, Susana Kakuta, a pandemia refletiu uma nova faceta das startups, que mostraram toda a sua versatilidade e robustez. “Vimos que esses negócios são bem estruturados, sim, e capazes de responder às demandas do mercado mesmo em períodos desafiadores. É desse perfil de empresas que o Brasil precisa”, defende.

A gestora relembra o momento que a Unisinos decidiu fazer esse levamento. No início da pandemia, a instituição foi olhar para as grandes corporações presentes no seu ecossistema, como SAP, HCL e Meta, e percebeu que seguiam crescendo.

Dai veio motivação de enxergar se esse também era o comportamento das jovens empresas. Alguns indicadores internos já eram evidentes, conforme conta Susana. “Não tivemos nenhum caso de startup que estava no nosso ambiente encerrando o seu negócio. Além disso, seguimos executando todas as nossas bancas mensais e sempre trazendo mais operações”, diz. De janeiro de 2020 até agora, o Tecnosinos embarcou 18 novas startups em sua incubadora.

Isso tudo já era um sinalizador de que havia oportunidade concreta de mercado acontecendo para esse perfil de empresa, e foi então que o time partiu para a realização de uma pesquisa mais consistente, que revelou estes dados positivos.

Ao analisar os desafios enfrentados no último ano, a sócia da Ipay Pagamentos, Deise Machado, explica que a startup precisou ajustar seu modelo de negócios e precificação para, assim, ampliar o acesso à ferramenta.

“No inicio da pandemia, projetamos um pacote de serviços. Com o tempo, analisamos algumas barreiras e ajustamos para que todos pudessem consumir. Nossa solução vem em sintonia com o cenário atual, possibilitando que o consumidor final não precise efetuar presencialmente nenhum tipo de pagamento”, diz.

Na plataforma desenvolvida pela Ipay Pagamentos, é possível fazer a gestão de cobranças de forma remota, seja para emissão de boleto de cobrança ou automatização por cartão de crédito.

Susana analisa que as startups estão ajudando a ampliar a democratização digital no Brasil, à medida que entregam soluções que aumentam o uso de tecnologia nos mais diferentes extratos da economia.

“Mesmo o pequeno negócio começou a usar ferramentas básicas para divulgar seu negócio. É um mercado conquistado e que, potencialmente, se amplia para as startups. Quem começou durante na pandemia a implantar tecnologias mais básicas, vai agora buscar soluções mais robustas”, acredita.

No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), são 14 mil startups no País. Operações que possuem um papel central na economia, ajudando a introduzir novos segmentos como TI, biotecnologia ou microeletrônica, bem como a exercer um papel central na modernização de setores tradicionais da economia. A estimativa é que essas empresas crescem a taxas de três a quatro vezes maior do que a economia global.

O Tecnosinos, parte integrante do ecossistema de Inovação da Unisinos, reúne 110 empresas, que geram 8 mil empregos. “A rede de parques e incubadoras do Rio Grande do Sul tem potencial de garantir a consolidação de uma nova matriz econômica, integrada por um conjunto de segmentos, impulsionados pela inovação”, aponta Susana.