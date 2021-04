Google lança campanha contra desinformação sobre Covid-19

O Google deu início à campanha “Conheça os Fatos”, focada no combate à desinformação sobre a pandemia. O objetivo é promover maior conscientização sobre o acesso a informações e recursos de qualidade que ajudem a manter as pessoas seguras e bem-informadas. Para isso, a empresa vai começar pelas orientações de prevenção da doença em produtos como a Busca, Google Maps e YouTube.

Na Busca, ao pesquisar sobre “vacina covid” ou “vacina coronavírus”, uma nova experiência promove carrosséis de notícias de fonte jornalísticas sobre o tema. Também serão disponibilizados painéis com informações fidedignas acerca do número de doses de imunizantes aplicadas no Brasil, o percentual da população vacinada, entre outras estatísticas. Há também links diretos para páginas de fontes com mais detalhes geolocalizados sobre cadastro e locais de vacinação do estado ou cidade de onde foi feita a pesquisa.

Já no Google Maps, é possível, ainda, consultar horários de pico, com a previsão de lotação de estabelecimentos e ainda alertas de mobilidade que podem, por exemplo, monitorar serviços de transporte, mostrando o nível de aglomeração ou indicando se há limitação de circulação ou necessidade de uso de máscara.

Desde o início da pandemia, o Google já lançou mais de 200 novos produtos, recursos e iniciativas incluindo a API de Notificações de Exposição para auxiliar autoridades de saúde na orientação da população em vários países. Outra funcionalidade foram os relatórios de mobilidade da comunidade. Mais de US$ 1 bilhão em recursos foram destinados para apoiar a população, autoridades sanitárias e parceiros em todo o mundo.

Para dar visibilidade às informações de utilidade pública neste momento crítico, a empresa também disponibilizou US$ 250 milhões em créditos para que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e mais de 100 agências governamentais – incluindo o governo brasileiro – pudessem veicular campanhas de comunicação por meio das nossas plataformas de anúncios.