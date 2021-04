Pizza entregue por carros autônomos? Sim, temos

Em Houston, nos Estados Unidos, clientes selecionados da Domino’s começaram a receber as pizzas em um veículo autônomo da Nuro.

Os veículos de baixa velocidade farão as entregas na cidade, considerada uma das mais com maiores taxas de mortalidade no trânsito no país.

A Nuro nasceu no Vale do Silício (EUA) com a missão de melhorar a vida cotidiana por meio da robótica. Embora esta semana marque o início de serviço do Nuro’s R2 na cidade, a empresa já está trabalhando há algum tempo, mapeando, testando e trabalhando com outros parceiros para aperfeiçoar a sua frota de veículos Prius personalizados.